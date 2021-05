Een deel van de ongeveer vijfhonderd geëvacueerde bewoners van de wijk Punter in Lelystad, die zaterdag werd ontruimd vanwege een benzineachtige stof in het riool, mag terug naar huis. De gemeente kan nog niet zeggen om hoeveel mensen het precies gaat. Een kaart op de website van de gemeente laat zien dat een groot deel van de wijk is vrijgegeven.

De waardes van de nog onbekende stof die in het riool werd aangetroffen, zijn begonnen met dalen. Voor een deel van de wijkbewoners is het daardoor veilig genoeg om terug naar huis te gaan, liet de gemeente zondagochtend weten.

Wanneer de rest van de bewoners terug naar huis mag, is nog niet bekend. Een gemeentewoordvoerder verwacht daar in de loop van zondagochtend meer duidelijkheid over te verschaffen.

De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag begonnen met het leegpompen en doorspoelen van het riool en voert metingen uit. Het opgezogen water wordt afgevoerd naar het waterzuiveringsbedrijf waar het in een depot terechtkomt, meldt de gemeente.

Ook is een gemaal in de buurt opgestart om het rioolwater direct naar de afvalwaterzuivering te pompen. Daardoor kan de benzineachtige stof nog sneller verdund worden.

Welke stof in het riool is aangetroffen en waar het vandaan komt, is nog niet bekend. Bewoners roken 's avonds een "vreemde, indringende" geur. De gemeente besloot uit voorzorg de wijk te ontruimen.

In eerste instantie werd gedacht dat het om gas ging, maar de geur bleek uit het riool te komen. Het RIVM onderzocht monsters die door de brandweer waren genomen.