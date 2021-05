De gemeente Rotterdam probeert zondag via een kort geding een politiestaking rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax te voorkomen. Als de actie mag doorgaan, is de wedstrijd van de baan. De politiebonden dreigen sinds zaterdagavond met een staking, na botsingen met hooligans en coronademonstranten in Rotterdam en Barneveld.

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke zei zondagochtend dat de wedstrijd niet doorgaat als de rechter geen streep door de politiestaking zet.

De politiebonden ACP, ANPV en NPB lieten in een gezamenlijke verklaring weten agenten in Rotterdam te hebben gevraagd of ze zondag tussen 13.00 uur en 15.00 uur willen staken.

Voor aanvang het kort geding vond nog wel een gesprek plaats tussen de politiebonden, de politiechef, locoburgemeester en hoofdofficier. De bonden laten weten te hebben geëist dat de bonden zondag nog in gesprek kunnen met het demissionair kabinet. Alleen dan zullen ze overwegen de staking af te blazen.

De gemeente maakte vervolgens bekend dat het gesprek niet het gewenste resultaat had opgeleverd en het kort geding doorging.

Voetbalbond KNVB zegt de situatie nauwlettend in de gaten te houden, maar vooralsnog niet inhoudelijk te willen reageren.

Onduidelijk of wedstrijd kan doorgaan

Feyenoord-Ajax begint om 14.30 uur in een lege Kuip. Het is onrustig rond de Klassieker.

In de afgelopen week werden vijf Rotterdamse cafés, waar normaal gesproken veel Feyenoord-supporters komen, doelwit van vuurwerkbommen. Dat gebeurde vrijdag ook bij een Amsterdams café dat onder Ajax-fans geliefd is. Een 21-jarige Amsterdammer werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij meerdere explosies in Rotterdam.

39 Feyenoord-fans zoeken confrontatie met politie bij trainingscomplex

'Agenten hebben veel voor hun kiezen gehad'

De politiebonden schrijven in hun verklaring dat agenten in de afgelopen maanden "heel veel voor hun kiezen hebben gehad". "En ook vandaag ging het flink mis in Barneveld en Rotterdam", aldus de bonden.

Bij het trainingscomplex van Feyenoord in Rotterdam raakte zaterdagochtend een groep van honderden mensen slaags met de politie. Die was daar voor de laatste training van de Rotterdamse club voor de Klassieker. Volgens een politiewoordvoerder werden agenten bekogeld met vuurwerk en stenen.

In het Gelderse Barneveld zochten zo'n tachtig tot honderd betogers die meeliepen in een niet-aangemelde mars tegen het coronabeleid de confrontatie met de politie.

De bonden wijzen er verder op dat het merendeel van de agenten nog niet is gevaccineerd tegen COVID-19 en de cao-onderhandelingen met het demissionair kabinet zijn vastgelopen.