Geëvacueerde bewoners van de wijk Punter in Lelystad kunnen voorlopig niet naar huis. Ongeveer vijfhonderd mensen moesten zaterdagavond hun huis verlaten, omdat in het riool een benzineachtige stof was aangetroffen. Een woordvoerder verwacht dat de gemeente later op zondag meer duidelijkheid over hun terugkeer kan verschaffen.

De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag begonnen met het leegpompen en doorspoelen van het riool. Het opgezogen water wordt afgevoerd naar het waterzuiveringsbedrijf, waar het in een depot terechtkomt.

Ieder uur wordt de in het riool aangetroffen stof gemeten door de brandweer. Daaruit blijkt dat de waarde daalt, stelt de gemeente. Zodra die laag genoeg is, mogen de evacués terug naar huis.

Welke stof in het riool is aangetroffen, is nog niet bekend. Bewoners roken 's avonds een "vreemde, indringende" geur. De gemeente besloot zestien straten uit voorzorg te ontruimen. In eerste instantie werd gedacht dat het om gas ging, maar de geur bleek uit het riool te komen. Het RIVM onderzocht monsters die door de brandweer waren genomen.

Hulpdiensten rukten massaal uit

De hulpdiensten zijn met veel mensen en materieel ter plaatse. De politie heeft de omgeving afgezet en alle wegen in de wijk afgesloten. Uit voorzorg is er ook een ambulance ter plaatse. Aan het begin van de avond werd een NL-Alert verstuurd naar de bewoners van de wijk.

De geëvacueerde bewoners werd gevraagd naar vrienden en familieleden buiten de getroffen wijk te gaan. Als ze daar niet terechtkonden, konden ze tijdelijk worden opgevangen in de school De Rietlanden.

"Voor ongeveer 25 mensen die zich daar hadden gemeld, is een overnachting in een hotel in de stad geregeld", zei een woordvoerder eerder.

Een aantal omwonenden met een (vermoedelijke) coronabesmetting is apart opgevangen.