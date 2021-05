In Lelystad zijn zaterdagavond en in het begin van de nacht van zaterdag op zondag tien straten ontruimd omdat er een "vreemde, indringende" lucht werd geroken, zegt een woordvoerder van de gemeente. Zo'n 500 inwoners moesten hun huis uit.

De gemeente heeft deze bewoners gevraagd naar vrienden en familie buiten de getroffen wijk Punter te gaan. Als ze daar niet terecht kunnen is er tijdelijke opvang beschikbaar in de school De Rietlanden, aldus de gemeente. "Op dit moment zijn daar ongeveer 35 mensen. Voor hen wordt een overnachting geregeld bij een hotel in de stad."

Het Rode Kruis is ook aanwezig om te helpen bij de opvang. Vrijwilligers hebben bedden, stoelen en tafels neergezet en stellen de bewoners gerust, laat een woordvoerder weten. Meerdere evacués zijn besmet met het coronavirus, of zitten in quarantaine. Zij moeten afzonderlijk van de anderen worden opgevangen.

Onbekende rioollucht

In eerste instantie werd gedacht dat het om gas ging, maar de lucht bleek uit het riool te komen. De brandweer heeft monsters genomen. Die worden door het RIVM onderzocht. "We weten niet wat het dan wel kan zijn", zegt de gemeentewoordvoerder.

Afhankelijk van de resultaten vanuit het RIVM, wordt beslist of de geëvacueerde inwoners weer naar huis kunnen. Ook worden er nog monsters genomen uit putten van omringende straten. De uitslag van die monsters bepaalt of de bewoners thuis kunnen blijven. "We verwachten heel snel de uitslag te krijgen, ons is verteld dat die binnen nu en twee uur komt", aldus de gemeente.

De hulpdiensten zijn met veel mensen en materieel ter plaatse. De politie heeft de omgeving afgezet en alle wegen de wijk in afgesloten. Uit voorzorg is ook de ambulance ter plaatse. Aan het begin van de avond is een NL-Alert verstuurd naar de hele wijk.