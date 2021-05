Bij café Vak West in Amsterdam heeft vrijdagavond laat een ontploffing plaatsgevonden. In het café in de Balboastraat in stadsdeel West zouden veel supporters van Ajax komen. Er is schade aan de gevel, meldt de politie. Er vielen geen gewonden en er is nog niemand aangehouden.

Eerder deze week waren er ontploffingen bij twee horecagelegenheden in Rotterdam die veel door fans van Feyenoord worden bezocht. In verband daarmee is vrijdagavond een 21-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden.

De recherche onderzoekt nog of er enig verband is tussen de ontploffing in Amsterdam en de explosies in Rotterdam. Zondag spelen Feyenoord en Ajax de Klassieker tegen elkaar.

In de aanloop naar die wedstrijd hebben tientallen supporters van Feyenoord besloten om 's nachts de wacht te houden bij meerdere panden in Rotterdam, laten ze zaterdag weten aan De Telegraaf. Meerdere Rotterdamse kroegeigenaren zeggen in de krant te vrezen dat hun pand het volgende doelwit kan zijn.

Het is de laatste tijd onrustig in hooliganland. Medio april kwam het rond de bekerfinale Ajax-Vitesse (2-1) in de Rotterdamse Kuip tot gevechten tussen supporters van verschillende clubs op het parkeerterrein van de IKEA in Delft. De politie pakte tientallen van hen op.