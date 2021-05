Zaterdag trekt bewolking vanuit het westen richting het oosten. In de middag gaat het in het hele land regenen.

De temperatuur komt uit rond 14 graden, maar tijdens de regenbuien koelt het af tot zo'n 12 graden.

In de loop van de middag wordt het droog en stroomt warme lucht ons land binnen, waardoor het zondag een stuk warmer kan worden.

's Avonds en 's nachts is het bijna overal droog, alleen in het zuidwesten kan in de loop van de nacht nog wat regen vallen.

