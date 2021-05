De onbewaakte spoorwegovergang bij het Overijsselse Zenderen is per direct afgesloten door de gemeente. De aanleiding hiervoor is dat er donderdag onder ogen van getuigen opnieuw "een bijna-ongeluk" plaatsvond, meldt ProRail vrijdag.

Op 7 maart kwam op de overweg Het Vlier in Zenderen nog een 21-jarige Hengeloër om het leven, toen hij met zijn bestelbusje werd gegrepen door een goederentrein. Het busje werd honderden meters meegesleept. Nu het donderdag opnieuw bijna misging, gaf ProRail de gemeente het dringende advies Het Vlier direct te sluiten.

De overweg in Zenderen (gemeente Borne) heeft geen waarschuwingssignalen en spoorbomen. Vrijdag is aan beide kanten een dubbele rij hekken geplaatst, waardoor verkeer er niet meer langs kan.

ProRail is al langer bezig om alle 180 onbewaakte spoorwegovergangen te beveiligen of op te heffen, omdat ze gevaarlijke situaties met zich meebrengen. Het kabinet trok hier afgelopen zomer 25 miljoen euro voor uit.