De fatale brand van zondag in een woning boven een bedrijf in het Brabantse Werkendam was een ongeval. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden die duiden op een misdrijf, zegt een politiewoordvoerder vrijdag in gesprek met NU.nl. Hoe de brand precies is ontstaan, is onduidelijk. De verwoesting aan het pand was daarvoor te groot.

Bij de brand kwamen drie Litouwse mannen van 21, 31 en 53 jaar om het leven. Hun lichamen zullen binnenkort worden overgedragen aan de families van de slachtoffers, zodat zij een uitvaart kunnen houden.

Eerder was al bekend dat de mannen arbeidsmigranten waren en werkten voor een organisatie die samenwerkt met het timmer- en interieurbedrijf Hoogendoorn, waarboven de brand uitbrak.

De brand ontstond zondag vroeg in de ochtend. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur zich deels uitbreidde naar het ondergelegen bedrijfspand en een naastgelegen woning. De bewoners van het aangrenzende pand konden op tijd wegkomen en bleven ongedeerd.

Nadat de brand onder controle was, duurde het nog uren voordat brandweerlieden naar binnen konden gaan. Vanwege de kans op instortingsgevaar moest de woning eerst worden gestut. Toen dat gedaan was, hebben de hulpdiensten de slachtoffers pas gevonden.

Voor de nabestaanden van de slachtoffers is deze week een inzamelingsactie begonnen. De actie onder de naam Help Familie Hoogendoorn had vrijdagmiddag al ruim 36.500 euro opgeleverd.