Rotterdam gaat inwoners van de gemeente die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire en daardoor in een gemeentelijk schuldentraject zitten zowel hun publieke als private schulden kwijtschelden. Het gaat op dit moment om ongeveer vijftig personen, maar dat worden er naar verwachting uiteindelijk zo'n vierhonderd, laat de gemeente vrijdag weten.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) liet op 20 april weten dat de overheid de private schuld van ongeveer negenhonderd ouders in de toeslagenaffaire over gaat nemen. Eerder werden de publieke schulden van de getroffenen al kwijtgescholden. Daarmee moet worden voorkomen dat de gedupeerden hun 30.000 euro compensatiegeld kwijt zijn aan het aflossen van schulden.

Volgens de gemeente Rotterdam duurt het wachten op die oplossing te lang. "Wij kunnen deze gezinnen nu al helpen", aldus de gemeente. Ze heeft daarom besloten niet te wachten op de afspraken tussen de staatssecretaris en de schuldeisers, maar de schulden nu al af te lossen.

Er zijn vijftig Rotterdamse gedupeerden in beeld die recht hebben op de versnelde aflossing door de gemeente. Zij krijgen vanaf volgende week te horen dat hun schulden door de gemeente worden afgelost, aldus de gemeente.

Schuldtraject moet binnen enkele dagen zijn afgesloten

Rotterdam zegt door de schulden versneld af te lossen een financieel risico te nemen. "Maar het college van burgemeester en wethouders gaat ervan uit dat het geld vanuit de landelijke overheid straks het bedrag op de gemeentebegroting dekt."

De schuldeisers krijgen het bedrag waarmee ze eerder akkoord zijn gegaan uitbetaald door de gemeente. De eerder door de getroffen ouders betaalde bedragen worden teruggestort op de persoonlijke rekening, waarna het schuldtraject volgens de gemeente binnen enkele dagen kan worden afgesloten.

Niet alle gedupeerden komen al in aanmerking voor kwijtschelding

De gemeente zegt nog elke dag meldingen te krijgen van nieuwe mogelijke gedupeerden. De verwachting is daarom ook dat de groep ouders van wie de schulden worden kwijtgescholden, nog veel groter is dan de vijftig ouders die nu in beeld zijn. Naar verwachting gaat het om zo'n 250 tot 400 Rotterdamse gedupeerden die ook een traject bij de gemeente hebben lopen en in aanmerking komen voor het versnelde aflossen.

Er is nog niet voor alle gedupeerden in de toeslagenaffaire een oplossing gevonden voor de kwijtschelding van hun schulden. Van Uffelen maakte in april al bekend dat er nog wordt gewerkt aan een oplossing voor mensen die in een wettelijk saneringstraject of een faillissement zitten. Rotterdam kan deze mensen daardoor nog niet helpen, laat de gemeente weten.