De politie heeft in totaal drie aanhoudingen verricht voor het steekincident op de Rijswijkseweg in Den Haag waarbij donderdagavond een zeventienjarige jongen om het leven kwam. Het gaat om een 17-jarig meisje en een 20-jarige man uit Den Haag en een 21-jarige man uit Delft.

Het slachtoffer werd rond 20.20 uur zwaargewond aangetroffen op straat. Reanimatie mocht niet meer baten en de tiener overleed aan zijn verwondingen.

Uit getuigenverklaringen kwam een mogelijk betrokken voertuig naar voren. Rond 23.15 uur trof de politie het desbetreffende voertuig met twee inzittenden aan op de Erasmusbrug in Rotterdam. De auto werd aan de kant gezet, waarna de man uit Delft en het meisje uit Den Haag aangehouden konden worden.

De man uit Den Haag meldde zich later op de avond op het politiebureau.

Wat de aanleiding was voor de fatale steekpartij, is nog niet bekend. De politie laat weten dat het onderzoek nog in volle gang is en dat meerdere aanhoudingen niet worden uitgesloten.