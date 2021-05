Gerrit Jan van D., de vader van het gezin in de zaak-Ruinerwold, mag negentig dagen lang niet in de buurt van de woning van zijn jongste kinderen komen en geen contact zoeken met het gezinslid dat recentelijk aangifte tegen hem deed, laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag in een verklaring weten. Eerder die dag werd het huisverbod dat de gemeente Ermelo Van D. opgelegd had niet verlengd.

Vorige week werd bekend dat er opnieuw aangifte was gedaan tegen Van D. Het gaat volgens bronnen van RTV Drenthe om een van de oudere kinderen, die namens een van de jongere kinderen aangifte heeft gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag door Van D. Het OM wil dit echter niet bevestigen en gaat in verband met de privacy van de betrokkenen niet verder in op de zaak.

De aangifte wordt gedurende de duur van het contactverbod onderzocht. "Het uiteindelijke doel is om te komen tot een passende interventie die recht doet aan de belangen van alle betrokkenen", schrijft het OM in de verklaring.

Van D. betrok na de rechtszaak samen met zijn jongste kinderen een woning in Ermelo. Volgens het OM hebben de kinderen "zelf de keuze gemaakt om hun vader weer in hun midden op te nemen en te verzorgen". Sinds 28 april verbleef hij echter op een andere locatie, nadat de gemeente Ermelo hem een huisverbod oplegde. Deze beslissing werd volgens het OM genomen "in het belang van de veiligheid van de kinderen en hun verdere ontwikkeling".

Zo'n huisverbod is wettelijk gezien tien dagen geldig. Het tijdelijke huisverbod werd vrijdag niet verlengd, liet de gemeente weten. Van D. verblijft in de tussentijd in een zorglocatie.

Van D. stond eerder terecht voor jarenlange vrijheidsberoving en mishandeling van zijn kinderen. Ook zou hij een aantal van hen seksueel hebben misbruikt. De zaak kwam in 2019 aan het licht, nadat een van de kinderen was weggelopen van de boerderij en alarm had geslagen. De strafvervolging van Van D. werd echter na besluit van de rechtbank in Assen beëindigd vanwege de slechte gezondheid van Van D.