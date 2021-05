Vrijdagochtend lag er in enkele delen van het land nog (natte) sneeuw, maar in de loop van het weekend schieten de temperaturen omhoog en krijgen sommige plaatsen zelfs te maken met zomerse warmte.

Sneeuw in mei is bijzonder, maar niet uniek, zegt meteoroloog Leon Saris van Weerplaza. "Het is vaker voorgekomen, maar we moesten behoorlijk zoeken naar eerdere voorbeelden. Het is vooral bijzonder hoelang de sneeuw bleef liggen, ook al is ze nu alweer weggesmolten."

Dat zich met name in Noord-Brabant en Gelderland een sneeuwdek vormde dat even bleef liggen, ligt aan de combinatie van koude bovenlucht, koude lucht vanaf zee en intensieve neerslag.

Wie sneeuwpoppen wilde maken of z'n winterjas alweer van zolder haalde, komt echter bedrogen uit, want dit weekend schieten de temperaturen omhoog.

Door een warmtefront stijgt de temperatuur zaterdag in heel het land tot boven de 20 graden. Met name in het westen gaat dat wel gepaard met flinke buien, vooral 's middags. Mede daardoor blijft de warmte een beetje hangen, wat zorgt voor een nacht waarin het niet kouder dan 14 graden wordt.

Zondag, op Moederdag, is het rond de 25 graden. In het zuiden en zuidoosten kan het zelfs plaatselijk 27 graden worden. De kustprovincies krijgen nog wel te maken met wat overwaaiende buien, waardoor het wat broeierig kan worden.