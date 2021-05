De dag begint in het zuiden met enkele buien en in het noorden met mistbanken. In de rest van het land is er in de ochtend ruimte voor de zon.

's Middags ontstaat bewolking en in het binnenland kan daarbij ook een enkele bui vallen. Het gaat vrijdag minder hard regenen dan de afgelopen dagen.

Bij een matige wind vanuit het westen wordt het ongeveer 13 graden. In de avond en nacht zijn er opklaringen en daalt de temperatuur opnieuw tot rond het vriespunt. Op sommige plekken kan het licht gaan vriezen.

