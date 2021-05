De politie is donderdagochtend opnieuw op zoek naar het lichaam van de verdwenen studente Sumanta Bansi in het recreatiegebied De Hulk bij Scharwoude (Noord-Holland), bevestigt de politie na berichtgeving van De Telegraaf. De zoektocht is een vervolg op die van twee weken geleden, waarbij een afgebroken schep gevonden werd.

Na de zoekactie op 19 april zei de politie te hebben vastgesteld dat Bansi zeer vermoedelijk is begraven en dat de schep vermoedelijk is afgebroken in een poging het lichaam van de vrouw te begraven. De schep wordt nog onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Volgens De Telegraaf zou de locatie op de radar van de politie zijn gekomen door locatiegegevens van de telefoons van twee verdachten in de zaak. Afgelopen november werden een 40-jarige man uit Hoorn, zijn 63-jarige vader en een 34-jarige neef uit Rijswijk aangehouden. De man uit Hoorn zit nog steeds vast op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van Bansi.

De destijds 22-jarige zwangere vrouw verdween in februari 2018 plotseling. De politie gaat ervan uit dat de studente slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Eerder zocht de politie al in de omgeving van het Robbenoordbos, in de kop van Noord-Holland.