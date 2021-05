Dankzij een techniek uit de Verenigde Staten, die onlangs voor het eerst is toegepast in Nederland, komen jaarlijks veertig extra donorharten beschikbaar. Daarmee wordt het huidige aantal verdubbeld. Met behulp van een machine kan het hart van een donor die na een hartstilstand is overleden, buiten het lichaam worden opgeladen en worden klaargestoomd voor transplantatie.

Op dit moment sterft nog een op de zeven patiënten die op de wachtlijst voor een donorhart staan. Tot nu toe moest een donor hersendood zijn om het hart te kunnen transplanteren, omdat bij hen een vloeistof wordt toegediend waardoor het hart rustig kan sterven en daardoor beperkte schade oploopt. Bij andere doodsoorzaken raakt het hart doorgaans oververmoeid, waardoor het ongeschikt is voor transplantatie.

Met Heart in a Box, een nieuwe techniek uit de Verenigde Staten die onlangs succesvol werd toegepast in Nederland, kan een stilstaand hart echter weer tot leven gewekt worden. Het hart wordt buiten het lichaam in een machine geplaatst die zuurstof en bloed toedient. Het hart begint dan opnieuw te kloppen, waardoor het binnen een paar uur getransplanteerd kan worden.

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) maakte donderdag bekend dat de eerste transplantaties de afgelopen weken succesvol zijn verlopen. In het ziekenhuis waar de donor is opgenomen, wordt het hart in de machine geplaatst, waarna het doorreist naar het ziekenhuis waar de transplantatiepatiënt ligt. Nederland leaset de machine van de Amerikaanse fabrikant.

Australische patiënten die zo'n hart kregen, werden vijf jaar lang gevolgd. Uit dat onderzoek bleek dat hun hart net zo goed functioneerde als het hart van een hersendode donor.