Nadat we de afgelopen tijd niet bepaald getrakteerd zijn op hoge temperaturen, komt daar komend weekend verandering in. Zondag loopt het kwik op tot boven de 20 graden Celsius. Lokaal kan het zelfs 25 graden worden, meldt Weerplaza woensdag.

"Zaterdag trekt een groot regengebied over Nederland, maar daarachter zit een warmtefront", legt meteoroloog Leon Saris uit. "Die overgang is in de nacht van zaterdag op zondag al te merken, de temperatuur loopt dan amper terug."

Hoewel het zondag een warme dag belooft te worden, zal het niet helemaal zonnig zijn. De zuidelijke wind voert volgens de weerman een erg vochtige lucht aan, waardoor stapelwolken en regenbuien kunnen ontstaan.

In de loop van de week moet duidelijk worden, waar die buien precies gaan vallen, maar zoals het er nu uitziet, gebeurt dat met name in de westelijke helft van het land, aldus Saris.

Ook na het weekend blijft het naar verwachting wisselvallig. De kans dat de warmte verdwijnt is groot, maar het blijft wel zacht met temperaturen tussen de 15 en 20 graden.

De eerste landelijke warme dag van dit jaar was op 30 maart. Die dag was het 20 graden in De Bilt. Vervolgens brak, ondanks dat de zon relatief veel scheen, de koudste aprilmaand in 35 jaar aan. Met een gemiddelde temperatuur van 6,7 graden was het ruim 3 graden kouder dan normaal in april.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.