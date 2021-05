Nederland heeft dinsdag tijdens de Nationale Dodenherdenking de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en slachtoffers van latere oorlogssituaties en vredesoperaties herdacht. De Tweede Kamer stond erbij stil met toespraken en kransleggingen bij de Erelijst van Gevallenen. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam een krans gelegd. André van Duin hield na 20.00 uur een toespraak.

Ook de negentienjarige Amara van der Elst hield een voordracht. Na de herdenking op de Dam volgde een defilé bij het monument.

Vanwege de coronamaatregelen vond de herdenking in Amsterdam dit jaar plaats zonder groot publiek. Wel waren er zo'n honderd genodigden die verschillende groepen oorlogsgetroffenen vertegenwoordigden. Het ging om onder anderen vertegenwoordigers van het voormalig verzet, Holocaustslachtoffers en omgekomen burgers, militairen en koopvaardijpersoneel.

Voorafgaand aan de plechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam was er een bijeenkomst in De Nieuwe Kerk. Schrijfster Roxanne van Iperen, bekend van de bestseller 't Hooge Nest, hield hier de 4 mei-voordracht Stemmen uit het diepe.

Foto: ANP

Tweede Kamer herdenkt slachtoffers in besloten vorm

Bij de Erelijst van Gevallenen in de Tweede Kamer zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in besloten vorm herdacht. Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn legden een krans bij het parlementsgebouw.

Demissionair premier Mark Rutte en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) legden een krans namens het demissionaire kabinet.

Ruim 5.500 digitale bloemen gelegd bij oorlogsmonumenten

Dit jaar kunnen mensen wederom bij meer dan vierduizend oorlogsmonumenten een digitale bloem leggen. Volgens het Nationaal Comité 4 en 5 mei was dat voor 20.00 uur ruim 5.500 keer gedaan.

Op deze manier kan iedereen stilstaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. "Ook wanneer je niet in de gelegenheid bent om een monument te bezoeken", aldus het comité. Mensen kunnen zelf bepalen bij welk monument ze een bloem willen leggen. Ze kunnen uit drie verschillende bloemsoorten kiezen: een rode gerbera, een witte roos of een blauwe iris. Ook is het mogelijk een persoonlijke boodschap achter te laten.

Foto: ANP

Herdenkingen in Wassenaar en Madurodam

Op de Waalsdorpervlakte in Wassenaar werd eveneens stilgestaan bij de slachtoffers. De herdenkingslocatie in duingebied Meijendel bleef ook dit jaar gesloten voor publiek.

In Madurodam vond om 19.30 de Nationale Kinderherdenking plaats. Vanwege het coronavirus vond de herdenking in de miniatuurstad wederom in aangepaste vorm plaats.