Voor het eerst is in Nederland een goudjakhals gefilmd. Het was de vijfde keer dat de diersoort in ons land is gezien. Een akkerbouwer legde het dier vorige week woensdag in het Groningse dorp Uithuizermeeden vast op camera. Het is niet bekend of de soort zich in Nederland heeft gevestigd, legt een woordvoerder van Zoogdiervereniging uit.

Goudjakhalzen komen normaal gesproken voor in Griekenland, op de Balkan en in de Kaukasus, maar inmiddels is bekend dat de diersoort steeds verder naar het westen oprukt. In Duitsland zijn inmiddels al tientallen meldingen over goudjakhalzen gedaan.

In Nederland is pas vijf keer een goudjakhals gezien. In 2016 en 2017 zijn de eerste twee meldingen gedaan. Toen werd de goudjakhals 's nachts op de Veluwe gefotografeerd door een wildcamera. In 2019 werd het dier gefotografeerd door een wildcamera in Drenthe. Pas een jaar later werd bekend dat er een goudjakhals in de buurt van Nijmegen was. DNA van het dier was aangetroffen na de aanval op een schaap. Dat de goudjakhals nu overdag is gezien en gefilmd kon worden, is heel bijzonder.

De woordvoerder van de Zoogdiervereniging verwacht dat er steeds vaker meldingen over het dier binnenkomen en dat de goudjakhals de eerste nieuwkomer na de wolf zal zijn. Toch hoeven mensen zich geen zorgen te maken. Goudjakhalzen leven vooral in gebieden waar weinig mensen wonen en jagen op muizen.

Extra bijzonder dat zoogdier op natuurlijke wijze naar het westen trekt

Het is extra bijzonder dat de goudjakhals naar Nederland trekt, omdat de zoogdiersoort op natuurlijk wijze naar het westen trekt en hier niet eerder voorkwam. Ook in Scandinavië wordt het dier steeds vaker gezien.

Hoeveel goudjakhalzen er inmiddels in Nederland zijn, is onbekend. De soort laat zich niet veel zien. Daarbij heeft een goudjakhals aan 5 vierkante kilometer genoeg om te jagen op muizen. In tegenstelling tot de wolf, die minimaal 200 vierkante kilometer leefgebied nodig heeft en zich eerder op de paden begeeft, legt de woordvoerder van Zoogdiervereniging uit. "Er is geen zicht op de goudjakhals totdat er zo'n spotting is als nu."

Van goudjakhalzen die in het wild worden gezien, kan melding worden gemaakt op www.wolveninnederland.nl. Het dier lijkt op een kruising tussen een vos en een wolf. De goudjakhals is kleiner dan een wolf en heeft korte poten en een korte staart met een zwarte punt. Het dier heeft de spitse snuit van een vos, maar de vachtkleur van een wolf.