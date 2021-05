De harde wind veroorzaakt dinsdag overal in Nederland overlast en schade. Op de sporen en wegen zijn problemen ontstaan en bij een oefening van de Koninklijke Marine zijn 53 matrozen van het IJsselmeer gehaald.

ProRail meldt dat het treinverkeer tussen Ede en Arnhem stilligt vanwege een omgewaaide boom op het spoor. Daarbij is schade ontstaan aan de bovenleiding. Het verhelpen van de storing gaat zeker tot laat in de avond duren.

Ook rijden er tussen Meppel en Hoogeveen geen sprinters, omdat er volgens de NS een voorwerp op het spoor ligt. Ook ontstonden er storingen doordat op meerdere plekken plastic tegen de bovenleidingen is gewaaid.

Weggebruikers moeten vooral langs de kust en in het zuidoosten rekening houden met de harde wind, liet de ANWB weten. Een woordvoerder zei dat het gevaarlijk kan zijn als mensen met bijvoorbeeld een lege vrachtwagen of een aanhanger op weg gaan.

Zo schaarde rond het middaguur een auto met een aanhanger op de Van Brienenoordbrug (A16) in Rotterdam richting Breda. Enkele uren later kantelden de aanhangers van een vrachtwagen op de Moerdijkbrug richting Breda. De aanhangers werden vanwege de harde wind met banden aan de railing gezekerd.

KNRM haalt 53 marinematrozen van het IJsselmeer

Niet alleen op het land, maar ook op het water raakten mensen in de problemen. Bij een maritieme eindoefening met rubberboten op het IJsselmeer dreven 53 matrozen en twee officieren van de Koninklijke marine te ver af. Daarbij sloegen drie mariniers overboord. Vijf reddingsboten van de KNRM schoten te hulp. Alle matrozen zijn uit het water gehaald. Eén persoon moest met een schouderblessure naar het ziekenhuis. Verder bleken enkele mariniers slechts licht onderkoeld en was verdere behandeling niet nodig.

De wind speelt ook de Dodenherdenking in onder meer Utrecht en Leeuwarden parten. Het waait te hard om de vlag halfstok te hangen op verschillende torens in de Domstad. Zo wappert er geen vlag op onder meer de Geertekerk, Jacobikerk en Domtoren. Op het stadskantoor en -huis hangen vanaf het begin van de avond wel vlaggen halfstok. In Leeuwarden wordt niet halfstok gevlagd op onder meer de kerktoren Oldehove en de Grote Kerk.

Dinsdagavond neemt de wind in kracht af en zullen de windstoten in bijna heel Nederland geleidelijk verdwijnen. Op de Waddeneilanden gebeurt dat pas in de loop van donderdagochtend.