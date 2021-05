Roxane van Iperen en André van Duin spreken tijdens herdenking

Jurist en auteur Roxane van Iperen zal bij de Nationale Herdenking de voordracht houden. Zij nam in februari het stokje over van schrijver Abdelkader Benali, die zich enkele weken daarvoor had teruggetrokken vanwege een discussie over eerdere controversiële uitspraken. Ook cabaretier André van Duin zal op de Dam een toespraak houden.



De herdenking en de twee minuten stilte om 20.00 uur zijn rechtstreeks te volgen op NPO1. Op die zender is voorafgaand ook de Nationale Herdenking in De Nieuwe Kerk in Amsterdam te zien.