"Bij ons thuis werd niet of nauwelijks over de oorlog gesproken", zegt André van Duin in zijn speech. "Pas op de lagere school hoorde ik wat er allemaal gebeurd was. Honderdduizenden doden: burgers, verzetsstrijders, slachtoffers van de Holocaust. De velen die omkwamen in de kampen en Zuidoost-Azië. Maar ook alle militairen die naar het front zijn gestuurd en nooit meer terugkwamen. Over hen wordt nu gezegd: zij vochten voor onze vrijheid. En dat is ook zo. Maar waarschijnlijk dachten ze vooral: hoe overleven we deze hel? En als we het overleven, bestaat Nederland dan nog wel?"