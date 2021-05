De burgemeester van Ermelo heeft Gerrit Jan van D. een huisverbod opgelegd. Reden is dat de veiligheid van de andere gezinsleden niet gewaarborgd kan worden met de 'Ruinerwold-vader' in huis. De vader verblijft sinds 28 april op een andere plek, zo bevestigt een woordvoerder van de burgemeester dinsdag na berichtgeving door de Stentor.

Voor Van D. is "een plek gevonden in de zorg", zo luidt de verklaring van burgemeester Dorine Burmanje. Het gaat om een tijdelijk huisverbod, waar in de wet tien dagen voor staat.

Maandag werd bekend dat er aangifte van seksueel grensoverschrijdend gedrag is gedaan tegen Van D. Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt maandag berichtgeving daarover door RTV Drenthe.

"De aangifte wordt op dit moment onderzocht", zegt een woordvoerder van het OM Oost-Nederland. "Zoals gebruikelijk in zedenzaken gaan we hier in dit stadium niet verder op in. Dit raakt de privacy van een gezin dat al volop in de schijnwerpers heeft gestaan."

Bronnen melden aan RTV Drenthe dat het slachtoffer een van de jongere kinderen uit het gezin zou zijn en dat een van de oudere kinderen aangifte zou hebben gedaan. Het OM doet daar geen uitspraken over.

De vader van het gezin uit Ruinerwold woont sinds begin maart bij de jongste kinderen, die allen volwassen zijn. Hij trok bij hen in nadat de rechtbank in Assen had bepaald dat de strafvervolging van de 68-jarige Van D. moest worden beëindigd, omdat hij door zijn slechte gezondheid niet kon terechtstaan.

Van D. werd ervan verdacht zes van zijn negen kinderen jarenlang tegen hun wil te hebben vastgehouden op een boerderij in het Drentse Ruinerwold. Daarbij zou ook sprake zijn geweest van mishandeling en seksueel misbruik. De zaak kwam in 2019 aan het licht, nadat een van de kinderen was weggelopen van de boerderij en alarm had geslagen.