Mourad Z. en Amin L. hebben dinsdag in de rechtbank van Utrecht toegegeven dat zij privégegevens uit de coronasystemen van de GGD hebben ingezien en hebben gedeeld. In één geval zijn deze ook verkocht. Beide mannen zeggen niet goed door te hebben gehad dat wat ze deden strafbaar was.

Zowel de 21-jarige Z. als de 23-jarige L. wordt verdacht van computervredebreuk aan het einde van vorig jaar en het begin van dit jaar. Hun advocaten wezen erop met welk gemak de mannen toegang hadden tot privégegevens.

Beide verdachten waren werkzaam voor een callcenter dat de GGD gebruikte voor het maken van afspraken. Zo hadden ze toegang tot de computersystemen en daarmee tot adressen en BSN-nummers van mensen.

Z. heeft toegegeven dat hij heeft gezocht naar bekende Nederlanders en bekenden van hem, wat volgens hem "dom en stom" is. In één geval heeft hij de gegevens verkocht voor 50 euro. Van wie die gegevens waren, is niet duidelijk.

L. zegt dat hij foto's heeft gemaakt van de gegevens en deze deelde met een vriend. Hij zegt ze nooit met de buitenwereld te hebben willen delen en dat de betreffende vriend ook bij de GGD werkt. Zijn advocaat Kim Kuster voegt daaraan toe dat collega's onderling foto's deelden in een groepsapp en dat er ook leidinggevenden in die groep zaten, die niet ingrepen.

Verdachte had beschikking over gegevens Van den Heuvel

Nancy Stevens, die Z. bijstaat, vindt dat de schuld niet alleen bij haar cliënt ligt en vindt het opmerkelijk hoe makkelijk de man bij zo veel privégegevens kon. Zij wil dan ook getuigen horen over hoe de trainingen van medewerkers verliepen. De 21-jarige Z. zou volgens haar vooral erg naïef zijn geweest.

De officier van justitie zei hier toch anders tegenaan te kijken. Z. bood in totaal 226 keer adresgegevens aan via sociale media, waaronder die van Peter R. de Vries en John van den Heuvel. Laatstgenoemde wordt al jaren beveiligd vanwege zijn werk als misdaadjournalist.

De rechtbank is het met de verdediging eens dat er duidelijkheid moet komen welke trainingen over vertrouwelijkheid zijn gegegeven en ook zullen teamleiders worden gehoord. Daarnaast wordt Z. voorlopig vrijgelaten in afwachting van de inhoudelijke behandeling op 31 augustus. L. zat al niet meer vast.