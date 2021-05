Dinsdag wordt een erg onstuimige dag. In de ochtend regent het en staat er een stevige zuidwestenwind. Het KNMI heeft vanwege zware windstoten voor het hele land code geel tot 18.00 uur uitgegeven.

In het binnenland kunnen zware windstoten van 75 kilometer per uur voorkomen, langs de kust zelfs van 90 kilometer per uur.

Ook in de middag blijft het hard waaien, met stevige buien en mogelijk onweer en hagel. De zon weet heel soms kortstondig door te breken. Tegen het einde van de middag en het begin van de avond neemt de wind in kracht af.

Het kwik komt dinsdag niet boven de 11 graden.

