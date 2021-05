In tegenstelling tot wat eerder werd bericht, lagen de vier patiënten die vorige week getroffen werden door een stroomstoring in het academische ziekenhuis MUMC in Maastricht niet op één kamer. Het ziekenhuis bevestigt maandagavond na berichtgeving van 1Limburg dat de patiënten verspreid over vier kamers lagen.

Een woordvoerder van het MUMC laat aan 1Limburg weten dat tijdens het persmoment niet één kamer, maar één 'unit' werd bedoeld. Vier kamers vormen samen een 'unit' en het was deze unit die donderdagavond werd getroffen door de stroomstoring waardoor de zuurstoftoediening uitviel.

Twee patiënten op de longafdeling zijn overleden. Het ziekenhuis onderzoekt of er een verband is.

De oorzaak van de storing is nog niet bekend, aldus de woordvoerder. Het ziekenhuis is inmiddels begonnen met een intern onderzoek naar de storing. Alle apparaten op de afdeling evenals de stroomvoorziening zijn direct vervangen.