Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) laat maandag in een Kamerbrief weten achter de beslissing van de politie te staan om het contract met AMBER Alert op te zeggen. Volgens hem is het besluit op zorgvuldige wijze tot stand gekomen en is Burgernet een gelijkwaardige vervanger van het waarschuwingssysteem. Vanaf 22 juli neemt de politie het systeem in gebruik.

De opzegging van het contract zorgt voor de nodige discussie. AMBER Alert vreest dat de politie zo'n omvangrijk netwerk niet voor 22 juli op kan bouwen. Hierdoor kunnen volgens medeoprichter Frank Hoen kinderlevens in gevaar komen.

Het bedrijf Netpresenter, dat achter AMBER Alert zit, keerde zich onlangs tegen het aflopen van het contract met de politie, onder meer via een petitie. De Tweede Kamer vroeg de minister daarop om de samenwerking vooralsnog niet stop te zetten.

"Het is niet zomaar dat de kamer een dossier controversieel verklaart", laat Hoen in een reactie aan NU.nl weten. "Ik vind het bijzonder dat deze demissionaire minister de wens van de Tweede kamer zo nadrukkelijk negeert. "

AMBER Alert zou netwerk niet willen delen met politie

Volgens Grapperhaus is AMBER Alert niet bereid zijn opgebouwde netwerk te delen met de politie. AMBER Alert ontkent dit, maar wilde dit niet verder toelichten.

De politie zal de samenwerking zoeken met relevante partijen voor een zo breed mogelijke verspreiding van berichten, aldus Grapperhaus. Burgernet 2.0, zoals het vernieuwde systeem gaat heten, kan volgens de minister zowel landelijk als regionaal berichten versturen en maakt gebruik van sociale media.

Burgernet zou daarbij in staat zijn om berichten te versturen naar informatieschermen van het openbaar vervoer, wegbeheerders en commerciële aanbieders en kan ook geautomatiseerd berichten versturen via televisie en radio. Dat is vergelijkbaar met de functionaliteiten van AMBER Alert.

Internationaal gezien kan Burgernet niet worden ingezet. "Op het moment dat voor een vermist kind opsporing in het buitenland nodig is, betrekt de politie in haar opsporingsonderzoek het buitenland", licht Grapperhaus toe. "In Europees verband houden politiefunctionarissen van de aangesloten lidstaten contact met elkaar via een internationaal netwerk."

Politie stopte met AMBER Alert om verkeerde aanbesteding

De politie heeft in 2009 afspraken gemaakt met AMBER Alert over het gebruik van de communicatiesoftware. Na een aantal jaren constateerde de politie dat dit contract op basis van de wet via aanbesteding had moeten gebeuren, waarbij ook concurrerende partijen aanspraak op de overdracht hadden kunnen maken.

Nadat de politie dit had geconstateerd, heeft de organisatie opnieuw naar de aanbesteding van het waarschuwingssysteem gekeken. "Toen kwamen we tot het besluit het zelf te doen", lichtte de politie vorige maand toe in gesprek met NU.nl.

Ook geld heeft een rol gespeeld: de politie betaalde ruim 900.000 euro per jaar voor het systeem dat rond de twintig keer per jaar werd ingezet. Voor de uitbreiding van Burgernet wordt door de politie een eenmalige investering van ongeveer 200.000 euro gedaan. De structurele kosten voor het beheer zijn nog niet bekend, maar zullen aanzienlijk lager zijn dan de kosten van het huidige contract, meldt Grapperhaus.