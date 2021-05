Een 44-jarige man uit Utrecht is maandag veroordeeld tot negen jaar cel door de rechtbank in die stad. Vanaf 2007 terroriseerde hij zijn eigen gezin met "excessief, veelvuldig en mensonterend geweld", aldus de rechtbank. De man dwong zijn vrouw onder meer tot het eten en drinken van de ontlasting van hun kinderen.

De straf van negen jaar is een jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De vrouw deed in juni vorig jaar aangifte, kort nadat haar man haar met een mes in haar bovenbeen had gestoken. De aangifte en het daaropvolgende onderzoek legden volgens de rechtbank een scala aan "uitzonderlijke, sadistische en wrede handelingen" bloot. Zo heeft de man een nijptang in de tong van zijn vrouw gezet en haar vervolgens langdurig door de woning getrokken. Ook heeft hij kokend water over haar borsten gegoten.

Volgens de aangifte dwong de man drie van de vier kinderen hun moeder te mishandelen. De kinderen zijn vaak getuige geweest van de wreedheden. De kinderen werden zelf ook mishandeld door de man. Zij werden onder meer geslagen met een riem.

Het is onduidelijk gebleven of de verdachte aan een psychische stoornis lijdt. Hij heeft iedere medewerking aan een onderzoek daarnaar geweigerd. De rechtbank kon hem daardoor geen tbs opleggen. De rechtbank bepaalde dat de man de komende jaren geen contact mag opnemen met zijn ex-vrouw, haar kinderen en haar familie.

Volgens deskundigen bestaat er gevaar voor eerwraak. De rechtbank heeft hem daarom een contactverbod opgelegd en een maatregel die het mogelijk maakt om de man na afloop van de celstraf nog beperkingen op te leggen, bijvoorbeeld in de contacten met zijn vrouw en kinderen.