In de rechtbank van Noord-Holland is maandag de zaak rondom de vergismoord op Stefan Eggermont in juli 2014 behandeld. In een slachtofferverklaring voorgelezen door Eggermonts vriendin liet zijn zoon weten te hopen zijn vader ooit nog te kunnen zien.

Eggermont kwam bijna zeven jaar geleden terug van een avond voetbal kijken toen hij in zijn auto in de Amsterdamse Conradstraat werd doodgeschoten. De schutter zag hem aan voor crimineel Omar Lkhorf, die in dezelfde buurt woonde en in hetzelfde type auto reed.

Verdachte Iliass K. wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als de opdrachtgever. Zelf doet hij er het zwijgen toe. De vermoedelijke schutter is Amin Hosseini, die zelf in 2014 werd geliquideerd. Motief voor die moord zou vergelding zijn voor de fout die hij had gemaakt door Eggermont dood te schieten.

In onderlinge communicatie die wordt toegeschreven aan K. en medeverdachte Dennis Mongen, die vorig jaar in een Spaanse cel overleed, klinkt vooral de spijt dat Lkhorf nu op de hoogte is dat er op hem wordt gejaagd en het moeilijker zal zijn hem alsnog te vermoorden. "En ik had me er zo op verheugd", aldus een bericht van de 33-jarige K.

In een ander bericht dat aan K. wordt toegeschreven spreekt hij uit dat hij wellicht beter zelf de moord had kunnen uitvoeren om fouten als deze te voorkomen. De beoogde liquidatie van Lkhorf was onderdeel van een onderwereldconflict dat in de jaren daarna velen het leven zou kosten.

Lkhorf zelf zit een levenslange gevangenisstraf uit voor betrokkenheid bij een reeks moorden uit wraak voor de dood van zijn jongere broer in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012.

Moeder en vriendin spreken verdriet uit

De moeder en de vriendin van het slachtoffer spraken maandag in hun slachtofferverklaring hun verdriet en de pijn die er nog altijd is uit. De vriendin van Stefan, Janke Verhagen, vertelde hoe haar destijds tweejarige zoon papa achter gordijnen en onder het bed aan het zoeken was, omdat hij niet besefte dat zijn vader dood was.

"Toen werd hij boos op mij omdat hij hem niet kon vinden", aldus Verhagen in tranen. Ook las ze een briefje voor van haar zoon waarin hij schreef dat hij het heel jammer vindt dat papa beschoten is en dat hij hoopt dat hij superkracht krijgt zodat hij zijn vader als geest kan zien.

Op 25 mei wordt de strafeis tegen K., die verdachte is in meerdere moordonderzoeken, uitgesproken.