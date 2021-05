De man die zondag in de Limburgse plaats Hoensbroek is neergeschoten, was een 29-jarige Duitser uit Aken, laat de politie maandag weten. De aanleiding voor de fatale schietpartij is nog onduidelijk.

De schietpartij vond zondagmiddag rond 17.30 uur plaats op de Schuureikenweg in Hoensbroek. Inzet van een traumahelikopter mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plekke.

Getuigen hebben verklaard dat meerdere voertuigen bij het incident betrokken zouden zijn geweest. Een van die voertuigen is inmiddels gevonden en wordt onderzocht, aldus de politie.

Het is nog niet bekend hoeveel verdachten bij het incident betrokken zijn. Zondag liet de politie al weten van meer dan twee verdachten uit te gaan.

"Nog steeds is niet duidelijk wat de toedracht en aanleiding voor het geweldsincident zijn geweest", schrijft de politie. Inmiddels zouden meerdere getuigen zich hebben gemeld. De politie probeert zich op basis van de verklaringen een beeld te vormen van wat zich zondagmiddag heeft afgespeeld.