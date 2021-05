Als gevolg van een schietincident in het Limburgse Hoensbroek is zondagmiddag een man om het leven gekomen, zo meldt de politie.

Het incident vond rond 17.30 uur plaats op de Schuureikenweg. De inzet van een traumahelikopter mocht niet meer baten.

Het slachtoffer overleed ter plaatse. Wat er precies is gebeurd en wat de achtergrond is van het schietincident, is nog onbekend.

Om hoeveel verdachten het gaat, is ook niet bekend. Er is in ieder geval sprake van meer dan twee verdachten, zo meldt de politie.