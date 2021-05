De week begint wisselvallig en koud. De kans is groot dat het vanaf het weekend warmer wordt, zo meldt Weerplaza.

Vooral dinsdag en woensdag worden zeer wisselvallige dagen met soms fikse buien. Landinwaarts kan daarbij hagel en onweer voorkomen. Het wordt tussen de buien door niet veel warmer dan 10 of 11 graden en dat is ronduit koud voor begin mei, aldus Weerplaza.

Op woensdag, Bevrijdingsdag, trekt een gebied met de potentieel grootste instabiliteit over ons land. Dit gaat gepaard met de nodige buien of buienstraten, die vooral in het zuidoosten en oosten lokaal intensief kunnen uitpakken.

Naast onweer is ook hagel mogelijk en tijdens een langgerekte buienlijn kan lokaal flink wat neerslag omlaag komen. Doordat er met name boven Zuid-Nederland ook nog vrij wind op hoogte staat, zouden de buien daar het meest actief moeten worden.

Vanaf het weekend wordt het warmer, verwacht Weerplaza. "In het zuiden van Nederland behoren zelfs temperaturen rond een zomerse 25 gaden tot de mogelijkheden. Maar het blijft voorlopig nog ver in de toekomst, dus enige terughoudendheid is op z'n plaats."