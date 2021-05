Amsterdam roept op niet meer naar de Johan Cruijff Boulevard bij de ArenA te komen. Het is er te druk, zo meldt de gemeente. Duizenden voetbalsupporters hebben zich er verzameld en steken vuurwerk af.

Ajax speelde zondagmiddag tegen FC Emmen en heeft zich voor de 35e keer gekroond tot kampioen van Nederland. De Amsterdammers rekenden in de Johan Cruijff ArenA af met FC Emmen (4-0) en zijn met nog drie wedstrijden te gaan niet meer te achterhalen door de concurrentie.

Ook in de binnenstad van Amsterdam is het druk. De meeste fans zijn samengekomen bij de terrassen op het Rembrandtplein en het gebied op de Wallen.

Zondagochtend reed al een groot aantal busjes van de Mobiele Eenheid van de politie uit voorzorg de stad in. Verschillende locaties in Amsterdam worden in de gaten gehouden. Op het Leidseplein geldt een noodverordening, waardoor agenten er preventief mogen fouilleren. Ook is het bezit van alcohol daar verboden.

De ME was zondag ook aanwezig voor een protestmars die van 12.00 tot 14.00 uur van Amsterdam Centraal naar de Dam en weer terug gelopen werd. Volgens een gemeentewoordvoerder verliep de mars "acceptabel".