De spelers van Ajax hebben zondag na het binnenhalen van de 35e landstitel een feestje gevierd met de supporters. Zo'n twaalfduizend fans kwamen al tijdens de met 4-0 gewonnen kampioenswedstrijd tegen FC Emmen naar de Johan Cruijff ArenA. Aan het begin van de avond was het weer rustig.

De gemeente Amsterdam zegt niet te hebben ingegrepen tegen deze drukte om "ongeregeldheden en escalatie van geweld te voorkomen". Die keuze heeft er volgens de gemeente ook voor gezorgd dat er geen massale verplaatsing van supporters naar de open terrassen van de binnenstad zou plaatsvinden.

De politie heeft niet hoeven ingrijpen tegen verstoringen van de openbare orde, zo stelt de gemeente. Wel zijn vijftien mensen gearresteerd voor onder meer het bezit van vuurwerk of wapens.

De gemeente riep tijdens de wedstrijd al op om wegens de drukte niet meer naar de Johan Cruijff Boulevard bij de ArenA te komen. Vanwege de coronamaatregelen werd de kampioenswedstrijd gespeeld zonder publiek in de Johan Cruijff ArenA en werd er geen huldiging georganiseerd.

Na de wedstrijd nam de selectie de kampioensschaal in een leeg stadion in ontvangst, waarna de spelers en staf de prijs meenamen naar het parkeerdek om die aan de menigte te tonen.

Zo kwam er alsnog een spontane huldiging. "Het mag niet, maar je houdt het niet tegen", zei Ajax-doelman Maarten Stekelenburg.

65 Duizenden supporters bij ArenA vieren kampioenschap Ajax met spelers

Minder druk in binnenstad

Ook in de binnenstad van Amsterdam was het druk, maar lang niet zo druk als rond de ArenA. De meeste fans kwamen samen bij de terrassen op het Rembrandtplein en het gebied op de Wallen.

Zondagochtend reed al een groot aantal busjes van de Mobiele Eenheid van de politie uit voorzorg de stad in. Verschillende locaties in Amsterdam worden in de gaten gehouden. Op het Leidseplein geldt een noodverordening, waardoor agenten er preventief mogen fouilleren. Ook is het bezit van alcohol daar verboden.

De ME was zondag ook aanwezig voor een protestmars die van 12.00 tot 14.00 uur van Amsterdam Centraal naar de Dam en weer terug gelopen werd. Volgens een gemeentewoordvoerder verliep de mars "acceptabel".