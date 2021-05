De brandweer vreest dat bij een brand zaterdagochtend in een appartement boven een bedrijf aan de Beatrixhaven in het Brabantse Werkendam de drie bewoners om het leven zijn gekomen. In het huis wonen arbeidsmigranten, bevestigt een woordvoerder in gesprek met NU.nl na berichtgeving van Omroep Brabant.

Het is nog niet duidelijk of de bewoners van het pand ook daadwerkelijk thuis waren op het moment van de brand. De brandweer gaat, "omdat het zondagochtend 8.00 uur was" voorlopig wel uit van dit scenario. Een traumahelikopter en een ambulance zijn daarom opgeroepen.

De brand in het appartement is geblust, maar de woning is volledig verwoest. Voordat brandweerlieden naar binnen kunnen gaan op zoek naar slachtoffers, moet het pand eerst worden gestut.

Het vuur is deels uitgebreid naar een naastgelegen appartement en een onderliggend bedrijf voor betimmeringen en interieurbouw. Bewoners van de buurwoning waren op tijd veilig buiten. De brand leidde ook tot veel rookoverlast en omwonenden kregen het advies om ramen en deuren te sluiten.

De brandweer ontving even voor 8.00 uur een melding van de brand. Vijf blusvoertuigen, twee hoogwerkers, een blusboot en een drone zijn ingezet om de vlammen te bestrijden.