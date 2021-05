De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier mensen aangehouden na een schietpartij in de Piersonstraat in Dordrecht, in de omgeving van station Dordrecht-Zuid.

De politie zegt sporen te hebben gevonden die erop wijzen dat er een gewonde is gevallen, maar er is niemand gevonden op de plaats van het incident.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Er wordt nog onderzocht wat de aanleiding voor het incident is geweest en of er meer gewonden of betrokkenen zijn. De politie roept getuigen op zich te melden.

De politie kreeg ook een melding dat er geschoten zou zijn op de Bloys van Treslongstraat in Dordrecht, maar daar zijn nog geen aanwijzingen voor gevonden.