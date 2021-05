Bij een grote brand die zaterdagochtend ontstond in een bedrijfspand in Broek op Langedijk (Noord-Holland) is asbest vrijgekomen in de omgeving. Een deel van het industrieterrein de Grotendorst is afgezet, meldt de brandweer.

De brand woedde in een pand waar banden van auto's en andere voertuigen lagen opgeslagen. Dit pand is door de brand verwoest. De brandweer kreeg de brand in de loop van de ochtend onder controle en kon na het middaguur het sein brand meester geven.

De rest van de middag blijft de brandweer nablussen. "Met groot materieel proberen we brandende materialen uit elkaar te trekken om smeulende resten te kunnen blussen", zegt de woordvoerder van de brandweer.

In de omgeving van de brand aan de Dulleweg kunnen volgens de brandweer brandresten uit de rookwolk gevallen zijn. Mensen kunnen deze met handschoenen oppakken en in een plastic zak weggooien. Buiten het industriegebied is geen asbest vrijgekomen.