In de winkelstraat Nieuwendijk in het centrum van Amsterdam is zaterdag rond 10.00 uur het hele achterhuis van een pand ingestort tijdens werkzaamheden. Drie aanwezige bouwvakkers konden het pand tijdig verlaten. Er is niemand gewond geraakt.

Omliggende woningen en winkelpanden zijn uit voorzorg ontruimd. Een groot deel van de Nieuwendijk is afgezet.

In het pand werd gewerkt aan de fundering, zegt de woordvoerder. Alle personen die er aan het werk waren, konden de woning veilig verlaten. De brandweer ziet op dit moment geen reden om aan te nemen dat zich nog mensen in het pand bevinden, maar is zelf nog niet naar binnen gegaan, aldus de zegsman.

Over de oorzaak van de instorting is nog niets bekend. De afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Amsterdam gaat kijken hoe stabiel de situatie van het getroffen pand en aanliggende huizen en winkels is. Tot die tijd mogen geëvacueerde buurtbewoners en winkeleigenaren nog niet terugkeren.

De Nieuwendijk bevindt zich bij de Dam en ligt in het verlengde van de Kalverstraat. De straat is een van de oudste winkelstraten van de hoofdstad.