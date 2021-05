Een coldcaseteam van de politie heeft na ruim zeventien jaar een verdachte aangehouden in verband met de dood van Yvette Looijs (42) in het Bijlmerpark in Amsterdam. De recherche vermoedt dat het gaat om 'de Amerikaan', naar wie al sinds 2003 gezocht werd, meldt de politie zaterdagochtend.

De verdachte is een zestigjarige man, die na een verblijf van enkele jaren in Nederland inmiddels weer in de Verenigde Staten woont. Eind april is hij uitgeleverd. De man is vrijdag in Nederland voorgeleid en zit sindsdien vast.

Jarenlang lukte het de politie niet om de verdachte te vinden. Een doorbraak volgde in 2017, toen het coldcaseteam bezig was met een andere zaak en er plotseling "belangrijke informatie" over de dood van Looijs naar voren kwam. Dat leidde vorig jaar tot de opsporing van de verdachte.

Looijs kwam op 15 november 2003 door geweld om het leven. Haar lichaam lag in de bosjes. Volgens de politie leidde de vrouw destijds een zwervend bestaan in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost. Ze was verslaafd aan harddrugs en prostitueerde zichzelf.

Ook in de nacht van haar overlijden had ze seks in ruil voor geld. De politie vermoedde al snel dat haar laatste klant de persoon was die Looijs doodde.

Verdachte vertelde omstanders zijn naam

Uit onderzoek bleek al snel dat de verdachte een Amerikaanse man uit New York moest zijn, die naar eigen zeggen Matthew heette. Dat wist de politie doordat de man naar verluidt tegen omstanders heeft gezegd dat hij Looijs in het Bijlmerpark had geslagen en haar daar achter had gelaten.

De politie had naast een uitvoerige beschrijving van de man ook beeldmateriaal van de verdachte. Dat werd begin 2004 gedeeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Dat leidde echter niet tot de opsporing van 'de Amerikaan' en na een paar jaar werd de dood van Looijs een cold case.

De politie is ontzettend blij dat de verdachte eindelijk is aangehouden. Zij hoopt er de komende tijd achter te komen wat zich ruim zeventien jaar geleden precies heeft afgespeeld in het park. Om meer te weten te komen over de zaak, roept de politie mensen er daarom toe op om "nog eens goed in zijn of haar geheugen te graven".