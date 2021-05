Vroeg in de ochtend komt er in het hele land lokaal mist voor. Die lost binnen enkele uren op. Overdag wisselen verder bewolking en zon elkaar af. In het noordoosten kan een enkele bui vallen.

Meld je aan Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

De temperatuur stijgt in de middag naar 12 tot 14 graden. Er staat een kalme wind vanuit het noordwesten.

In de avond zijn er brede opklaringen en zakt de temperatuur weer tot dichtbij het vriespunt.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.