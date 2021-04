Drie mannen die betrokken waren bij de fatale mishandeling van een 51-jarige restauranthouder uit Hoogkerk zijn vrijdag door de rechtbank in Groningen veroordeeld tot celstraffen tot zeven jaar. Tijdens een ruzie in augustus vorig jaar schoot het slachtoffer zijn zoon te hulp. Hij werd daarop zwaar mishandeld en meerdere keren gestoken, waarna hij ter plekke overleed.

De drie mannen ontkennen dat zij die nacht geweld hebben gebruikt, maar de rechtbank gelooft dat niet.

De ruzie ontstond voor het huis van een van de verdachten, Robin P. Hij en de zoon van de restauranthouder belden daarop alle twee hun vaders, die bewapend naar de woning kwamen.

De restauranthouder is bij aankomst in de straat direct naar de verdachten gelopen en heeft de vader van P. een klap op zijn hoofd gegeven met een ploertendoder. Wat er daarna gebeurde, is niet duidelijk geworden. Wel is duidelijk aan het letsel van het slachtoffer te zien dat er veel geweld is gebruikt, onder meer met een mes en honkbalknuppel.

De rechtbank acht onder meer door zijn eigen verhaal en getuigenverklaringen bewezen dat de 24-jarige Robin P. de fatale messteken heeft toegebracht. Hij moet daarom zeven jaar de cel in. Zijn vader Nico is veroordeeld tot vijf maanden cel en Alex van der V., die ook bij de ruzie betrokken was, tot zeven maanden.

Het Openbaar Ministerie had acht jaar cel geëist tegen alle drie de mannen, maar de rechtbank vindt dat vader P. en Van der V. niet verantwoordelijk zijn voor de dood van het slachtoffer.

"Niet bewezen kan worden dat zij wisten dat Robin P. tijdens de confrontatie een mes had. Zij worden vrijgesproken van medeplegen van doodslag en medeplegen van zware mishandeling, met de dood tot gevolg", aldus de rechtbank.