Zo'n zeventienduizend huishoudens in Gorinchem en dorpen in de omgeving zaten vrijdag enkele uren zonder stroom als gevolg van een stroomstoring. Inmiddels hebben 10.930 van deze huishoudens weer stroom, zo meldt netbeheerder Stedin op Twitter.

Vanwege rookontwikkeling bij het hoofdverdeelstation in de Zuid-Hollandse gemeente werd de spanning uit veiligheidsoverwegingen van het net gehaald. De brandweer ontving meerdere meldingen van mensen die door de storing vastzaten in een lift, meldt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

De stroomstoring ontstond om 9.52 uur. Monteurs van Stedin bekijken momenteel hoe de stroomvoorziening volledig hersteld kan worden. Hulpdiensten zijn ingezet om het getroffen gebied in kaart te brengen, meldt de brandweer.

De gemeente Gorinchem laat weten dat het stadhuis is overgeschakeld op noodstroom, waardoor geplande afspraken gewoon door kunnen gaan.

Het is onbekend waardoor de rookontwikkeling is ontstaan. Ook is nog niet bekend wanneer iedereen weer stroom heeft.