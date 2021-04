VluchtelingenWerk Nederland en oorlogsveteranen maken zich grote zorgen over tientallen Afghaanse tolken die voor de Nederlandse troepen hebben gewerkt. Zonder extra maatregelen wacht de tolken een vreselijk lot in Afghanistan, vrezen ze. Sinds 2019 is er een regeling die hun komst naar Nederland moet bespoedigen, maar die heeft maar in beperkte mate effect gesorteerd, zeggen ze vrijdag in de Volkskrant.

"We maken ons echt zorgen", zegt Hiske van den Bergh van VluchtelingenWerk Nederland. Precieze cijfers over tolken ontbreken omdat de IND ze niet apart registreert. "Voor zover wij er zicht op hebben, zijn er sinds eind 2019 niet meer dan 25 tot dertig tolken alleen of met hun gezin naar Nederland gekomen."

Van den Bergh vindt dat er snel iets moet gebeuren om de tolken naar Nederland te halen. Ook Anne-Marie Snels, de pas afgetreden voorzitter van de militaire vakbond AFMP, luidt de noodklok. Volgens haar is het bekend "dat er een prijs op het hoofd van deze mensen staat". Zeker nu de Verenigde Staten het vertrek van alle troepen uit Afghanistan hebben aangekondigd, dringt de tijd, aldus Snels in de krant.

Aan de Tweede Kamer schreef minister Ank Bijleveld van Defensie onlangs dat er al "tientallen" tolken hierheen zijn gehaald. Maar VluchtelingenWerk en betrokken veteranen vrezen dat er nog veel tolken in Afghanistan zitten, waar hun leven direct gevaar loopt.

"Defensie zegt altijd: we laten niemand achter. Dat moet ook voor Afghaanse tolken gelden. Zonder hen had Nederland niets kunnen betekenen in Afghanistan en ze hebben Nederlandse militairen het leven gered. Wij moeten wat terugdoen", aldus Snels.