Het is vrijdag overwegend bewolkt, maar in de loop van de dag breekt vanuit het westen de zon door. In het noorden en noordoosten kan in de ochtend een bui vallen, 's middags kan het ook landinwaarts gaan regenen.

Er staat vrijdag een matige noordwestenwind en de temperatuur komt uit tussen de 11 en 12 graden.

In de avond klaart het breed op en in de nacht koelt het af tot rond het vriespunt.

