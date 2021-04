Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 21 maanden jeugddetentie en jeugd-tbs geëist tegen de achttienjarige Machella V. voor haar rol bij een fatale steekpartij op een Gronings schoolplein vorig jaar. Het negentienjarige slachtoffer zou door V. en haar vriendje in de val zijn gelokt. Het vriendje van V., de achttienjarige Sven O., heeft bekend te hebben gestoken.

Het slachtoffer werd op 3 september rond 23.20 uur tweemaal gestoken op het schoolplein aan De Vaargeul. Ongeveer een uur later werd de gewonde man door de hulpdiensten aangetroffen, maar reanimatie mocht niet meer baten.

De man zou verliefd zijn geweest op V. Zij had twee weken eerder een berichtje van het slachtoffer gekregen, waar haar huidige vriendje O. achter was gekomen. V. verklaarde donderdag in de rechtbank in Groningen dat ze het slachtoffer van O. aan het lijntje moest houden.

Maar volgens het OM was het juist V. die het slachtoffer in de waan liet, om O. jaloers te maken. Ze zou O. hebben opgejaagd door hem de indruk te geven dat het slachtoffer haar stalkte. In een bericht aan een vriendin schreef V. op 3 september dat zij het slachtoffer in een hinderlaag zou lokken.

Er was een plan voor een opzet daartoe op 21 augustus. Toen O. vooraf over steken begon, had V. naar eigen zeggen geweigerd mee te gaan; slaan en beroven mocht wel, steken niet. V. maakte voor een nieuwe ontmoeting een afspraak met het slachtoffer op 3 september. Ze wist naar eigen zeggen niet dat O. een mes bij zich had. Het OM, dat uitgaat van medeplegen van moord, gelooft dit niet.

Het stel ging er op scooters vandoor, samen met een meegekomen vriend. Volgens V. vertelde O. thuis dat hij had gestoken. Dat ze geen hulpdiensten heeft gebeld en het slachtoffer aan zijn lot overliet, neemt de rechter V. zeer kwalijk. De politie nam meerdere messen in beslag. V. kampt met meerdere psychische stoornissen en is verminderd toerekeningsvatbaar. Om haar tijdig te kunnen behandelen, adviseren deskundigen het jeugdstrafrecht. V. was kort voor het incident achttien jaar geworden.

Zaak tegen medeverdachte O. uitgesteld vanwege quarantaine

Aanvankelijk zou Sven O. donderdag ook voor de rechter staan, maar omdat hij in quarantaine zit, is zijn zitting verschoven naar maandag 17 mei. De rechter wil dat hij fysiek in de rechtbank verschijnt, mede vanwege de nabestaanden. Een videoverbinding wordt overwogen mocht de zaak nog eens vertraging oplopen.

Tegen de zeventienjarige metgezel is 57 dagen jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ-maatregel (jeugddetentie met intensieve begeleiding) geëist voor een poging tot diefstal met geweld. Hij zou uit zijn geweest op de jas van het slachtoffer.