Een 22-jarige man uit Sint-Michielsgestel is donderdag door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar voor het met een hamer doodslaan van zijn vader. Het Openbaar Ministerie (OM) had vijftien jaar cel geëist voor moord, maar volgens de rechtbank was geen sprake van een vooropgezet plan.

De rechtbank veroordeelt de verdachte daarom voor doodslag. Hij zou hebben gehandeld in een hevige gevoelsopwelling.

De 64-jarige Jack de Vlieger, fractievoorzitter van de lokale PvdA, werd op 22 augustus vorig jaar dood gevonden in de garage van zijn woning. Hij had meerdere schedelbreuken, hersenletsel, ribbreuken en een klaplong. Ook was sprake van veel bloedverlies.

De zoon bekende twee weken geleden in de rechtbank dat hij zijn vader meerdere malen met een klauwhamer had geslagen. Op de fatale dag was er iets bij hem geknapt na een ruzie, zo verklaarde hij.

Door zijn persoonlijkheidsstoornis is de verdachte volgens gedragsdeskundigen verminderd toerekeningsvatbaar. Volgens zijn advocaat zijn de psychische problemen bij zijn cliënt veroorzaakt door de vader die zijn zoon psychisch mishandeld zou hebben. De kans dat de verdachte nogmaals een dodelijk misdrijf pleegt is volgens de deskundigen klein, daarom is geen tbs met dwangverpleging geadviseerd. De rechtbank nam deze adviezen over.

De advocaat deed bij de rechtbank een zogeheten beroep op psychische overmacht en vond dat zijn cliënt ontslagen moest worden van rechtsvervolging. Dat is door de rechtbank verworpen.