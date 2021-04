De maand april was ondanks relatief veel zon de koudste aprilmaand in 35 jaar. Met een gemiddelde temperatuur van 6,7 graden was het ruim 3 graden kouder dan normaal in deze tijd van het jaar.

Sinds 1986 was de gemiddelde dagtemperatuur in Nederland volgens Weerplaza niet meer zo laag voor april. Gemiddeld was het in die periode in april 9,9 graden. De afgelopen drie jaar waren de aprilmaanden met gemiddeldes tussen de 11 en 12 graden juist bijzonder zacht.

Voor het eerst sinds 1997 is de temperatuur op het weerstation De Bilt de hele maand onder de 20 graden gebleven en is er dus officieel geen warme dag geteld.

De kou in april werd vooral veroorzaakt door een noordelijke wind, die vanuit Rusland en Scandinavië koude poollucht over Nederland heen blies.

Met 224 uur zon, tegenover 196 uur normaal gesproken, was april wel een bovengemiddeld zonnige maand. Vorig jaar werd er nog een record gevestigd, toen scheen de zon in april in totaal 287 uur.

57 Nederland na zonnige dagen verrast met sneeuwval op Paasmaandag

Veel vorst en sneeuw, weinig neerslag

Opvallend is het grote aantal vorstdagen, waarop de temperatuur op 1,5 meter hoogte onder het vriespunt daalt. Op het vliegveld Eelde daalde de temperatuur maar liefst achttien dagen tot onder 0, terwijl er normaliter vijf of zes vorstdagen in deze regio voorkomen.

Door de kou viel er in de eerste tien dagen van de maand veel sneeuw in Nederland. Desondanks is het in april, dat normaal gesproken al de droogste maand van het jaar is, relatief droog gebleven.