Verschillende treinen die woensdagochtend weer in de regio's Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar reden, hadden weinig tot onvoldoende plekken, zegt de NS. In sommige gevallen moesten mensen als gevolg van de cao-acties op woensdag achterblijven omdat de treinen vol zaten.

In de regio's Utrecht, Amersfoort, Amsterdam en Alkmaar reden woensdag tussen 6.00 en 8.00 uur geen treinen doordat leden van FNV Spoor op verkeersleidingsposten van ProRail actievoerden voor een betere cao. Tussen 8.00 en 8.30 uur werd het treinverkeer weer opgestart. Inmiddels rijden de treinen alweer enige tijd volgens dienstregeling.

Sommige eerste treinen die woensdagochtend in de platgelegde regio's reden, waren of echt te druk of werden door reizigers met het oog op het coronaregels als te druk ervaren, aldus een woordvoerder van de NS.

Binnen het OV-protocol mogen alle zit- en staplaatsen gebruikt worden", legt de zegsman uit. "We merken dat mensen het soms al te druk vinden als ze naast iemand moeten zitten, maar dat mag en kan binnen het protocol. Daarom draag je een mondkapje in het openbaar vervoer."

NS gaat reizigers extra attenderen op mogelijke drukte

Tot en met zaterdag zijn er nog meer acties. Donderdag wordt actiegevoerd in de regio's Den Haag, Rotterdam, Dordrecht en Roosendaal en vrijdag in de regio's Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Zwolle en Groningen. Voor zaterdag heeft FNV vanaf 5.00 uur een landelijke 24 uursstaking gepland.

De NS gaat reizigers volgens de woordvoerder er extra op attenderen dat ze er rekening mee moeten houden dat sommige eerste treinen te druk kunnen zijn of als dusdanig kunnen worden ervaren. "Als je niet met de eerste of tweede trein mee moet, reis dan wat later", adviseert de woordvoerder.