De Rotterdamse politie is op zoek naar een man die woensdagochtend op de Willem Buytewechstraat in brand heeft gestaan.

De hulpdiensten werden rond 7.30 uur gewaarschuwd door enkele ooggetuigen. Het slachtoffer werd niet op locatie aangetroffen, maar is mogelijk ernstig gewond, aldus de politie.

De politie wil de man nu vinden, "zodat hij de hulp kan krijgen die hij nodig heeft". Hoe de man in brand is gevlogen, is niet bekend.

De man zou rond de veertig jaar zijn, een donkere huidskleur hebben en 1,80 meter lang zijn. Op het moment van het incident droeg hij een groene jas, met daaronder een paarse hoody. Wie de man heeft gezien, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.