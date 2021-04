De demonstratie tegen het demissionaire kabinet en de coronamaatregelen in Arnhem is rustig verlopen, laat de gemeente dinsdagavond weten. De gevreesde rellen, waarvoor de stad eerder op dinsdag een noodverordening afkondigde, bleven uit. Wel heeft de organisatie van het protest zich niet aan het opgelegde maximumaantal deelnemers gehouden: in plaats van vijfhonderd kwamen naar schatting ongeveer tweeduizend mensen af op het protest.

De noodverordening, die nog tot 22.00 uur geldt, werd afgekondigd omdat de gemeente aanwijzingen had gekregen dat voetbalsupporters van de harde kernen van FC Twente en NEC naar Arnhem af wilden reizen om daar de confrontatie aan te gaan met de supporters van Vitesse.

Daarnaast waren er aanwijzingen dat zogenoemde Defend-groepen, die eerder betrokken zijn geweest bij ernstig uit de hand gelopen coronademonstraties, naar de stad zouden komen.

In de stad werd dinsdag namelijk tegen het kabinet en de geldende coronamaatregelen geprotesteerd door Nederland in Verzet. Die demonstratie werd toegestaan, mits er niet meer dan vijfhonderd demonstranten zouden komen en deze onderling voldoende afstand zouden houden.

Uiteindelijk kwamen veel meer demonstranten dan toegestaan naar Arnhem. Desondanks besloot burgemeester Ahmed Marcouch niet in te grijpen, omdat hij "in het belang van de openbare orde en veiligheid heeft besloten gecontroleerd mensen toe te laten", aldus de gemeente in een verklaring. De burgemeester zal nog contact opnemen met de organisatie over het niet-naleven van de afspraken.

De politie heeft in totaal zes aanhoudingen verricht. Vijf personen werden aangehouden wegens het beledigen van politieambtenaren en één wegens openlijke geweldpleging.