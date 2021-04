Bij Yosef Tekeste-Yemane knalden maandag de champagnekurken toen staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) bekendmaakte dat zij alsnog bereid is een deel van de staatlozen te naturaliseren die in 2007 tijdens het generaal pardon een permanente verblijfsvergunning kregen, maar geen paspoort. Maar zijn strijd gaat door. "Veel mensen vallen nog steeds buiten de boot, onder wie mijn ouders."

Jarenlang hielden opeenvolgende staatssecretarissen van Justitie en Veiligheid de naturalisatie voor elfduizend staatlozen tegen. Een meerderheid van de Tweede Kamer kwam onlangs op initiatief van CDA en SP met twee moties om deze groep, die al twintig jaar in Nederland woont en werkt, alsnog de mogelijkheid te geven om een Nederlands paspoort te krijgen.

Maandagavond ging de huidige staatssecretaris Broekers-Knol door de bocht en besloot ze onder druk van de Kamer tot naturalisatie van een deel van de groep.

"Toen we hoorden van de beslissing zijn we snel naar de winkel gerend om aardbeientaart en champagne te halen", zegt Yosef Tekeste-Yemane. "We hebben gevierd dat we na dertien jaar strijd eindelijk ons paspoort kunnen krijgen. We zijn blij dat de VVD eindelijk is gaan bewegen."

Al 27 jaar in Nederland

Tekeste-Yemane behoort tot een groep asielzoekers die in 2007 tijdens het generaal pardon een verblijfsvergunning kregen, maar nooit het Nederlanderschap hebben verworven.

Op grond van de Handleiding Rijkswet op het Nederlanderschap moet een geboorteakte of paspoort uit het land van herkomst worden overlegd voor naturalisatie. Die eis laat Broekers-Knol nu vervallen voor hen die tijdens het pardon minderjarig waren. Dat is ongeveer 30 procent van de elfduizend staatlozen. Naar de overige 70 procent komt een nader onderzoek.

Yosef Tekeste-Yemane woont al 27 jaar in Nederland. Op tweejarige leeftijd vluchtte hij met zijn familie uit Ethiopië. Hij heeft een baan als controller bij energiebedrijf Essent en wil graag een huis kopen. Maar dat kan hij niet, net zomin als zijn jongere broer na zijn rechtenstudie rechter of officier van justitie kan worden.

Ze kunnen ook niet stemmen of reizen naar landen als de VS, China of de Verenigde Arabische Emiraten. In de afgelopen jaren probeerde Tekeste-Yemane zonder succes bij de Ethiopische ambassade de benodigde papieren te krijgen.

Na contact met Peter R. de Vries kwam schot in de zaak

Vorig jaar nam Tekeste-Yemane contact op met Peter R. de Vries en kwam de bal aan het rollen. In januari verscheen in Trouw een stuk van Tekeste-Yemane onder de titel 'Al 13 jaar wil ik Nederlander worden' en drie dagen later zaten hij en De Vries bij Op1.

In de Tweede Kamer maakten SP-Kamerlid Jasper van Dijk en zijn inmiddels vertrokken CDA-collega Madeleine van Toorenburg zich sterk voor de zaak. "Als je toestemming geeft voor altijd in Nederland te blijven, moet je ervoor zorgen dat mensen volwaardig mee kunnen doen", zei CDA'er Van Toorenburg eerder tegen NU.nl. "We zagen dat deze groep in kafkaëske situaties terechtkwam, dan creëer je tweederangsburgers."

'Ministerie kon weinig anders'

SP'er Van Dijk is blij dat Broekers-Knol eindelijk in beweging is gekomen na twee moties die "met overtuigende meerderheid" waren aangenomen. Van Dijk: "Het ministerie kon weinig anders, ze moesten iets doen. Er is een mooie stap gezet. Maar wij eisen als Kamer volledige uitvoering van de moties en dat betekent dat alle elfduizend staatlozen genaturaliseerd kunnen worden."

Voor Yosef Tekeste-Yemame is de strijd nog niet voorbij, ook al heeft hij binnenkort zijn paspoort. "Ik kan er niet mee leven dat zoveel mensen nog steeds tweederangsburgers zijn, onder wie mijn ouders. We gaan door tot de groep die hier al twintig jaar woont en werkt eindelijk volwaardig kan meedoen."